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Adnan Oktar'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Tüm serveti devlete geçti! İşte tam liste

Kamuoyunda, "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar ve Silahlı Suç Örgütü'ne ait en az 2 milyar lira olduğu düşünülen mal varlığının ne olacağı büyük merak konusu olmuştu. Konuya dair yeni bir gelişme yaşandı. Servetin Hazine'ye geçtiği öğrenildi. İşte tam liste...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:33
Adnan Oktar’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Tüm serveti devlete geçti! İşte tam liste

'Turnike' ismi verilen cinsel sömürü sistemiyle onlarca genç kadını ağına düşüren 80'li yıllarda çıkışa geçen, 90'larda legal-illegal bağlantılarıyla güçlenen, 2018'de hakkında gözaltı kararı çıkarılan Adnan Oktar tarafından kurulan Adnan Hoca örgütün bilinmeyenleri deşifre olmuştu.

Adnan Oktar’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Tüm serveti devlete geçti! İşte tam liste

Suç örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı ve hapis cezalarına çarptırıldığı davada en az 2 milyar TL olduğu düşünülen mal varlıklarının ne olacağı ise büyük merak uyandırmıştı.

Adnan Oktar’ın mal varlığı dudak uçuklattı! Tüm serveti devlete geçti! İşte tam liste

Yargıtay'ın, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava çerçevesinde, suç işlemek için kullanıldığı ve bu suçlardan elde edildiği kabul edilen menkul-gayrimenkullerin de aralarında bulunduğu bazı eşyanın müsaderesini onamasının ardından dün bahse konu mal varlıkları müsadere edildi.

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