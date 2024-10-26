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AVM'de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık tutuklandı! Kameraya böyle yakalandı

İstanbul Bakırköy'de Cemal B. adlı şüpheli AVM'de takip ettiği kadınlardan birinin etek altı fotoğrafını çekerken, diğerini de elle taciz etti. Olay yerinden kaçan sapık polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 13:45
AVM’de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık tutuklandı! Kameraya böyle yakalandı

İstanbul Bakırköy'de 2 kadını taciz eden sapık tutuklandı.

AVM’de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık tutuklandı! Kameraya böyle yakalandı

Olay, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında 18 Ağustos Pazar akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şüpheli AVM'de dolaşan 2 kadını bir süre takip etti.

Bakırköy'de AVM'de 2 kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

AVM’de kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık tutuklandı! Kameraya böyle yakalandı

KADINLARI TACİZ ETTİ

Şüpheli daha sonra kadınların peşinden bir giyim mağazasına girdi. Kadınlardan biri eğilerek ürünleri incelediği sırada, şüpheli arkadan yaklaşarak cep telefonuyla kadının etek altı fotoğrafını çekti. Olayın ardından cep telefonunu hemen cebine koyan kişi ürünlerle ilgileniyormuş gibi davrandı. Kadınlar, yanlarında dolaşan kişinin fotoğraflarını çektiğini fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

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