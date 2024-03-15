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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un firarına yardım etmişti! Ceren Saltoğlu'nun eski hali herkesi şaşırttı! Diyetini böyle mi ödedi yoksa?

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'u havalimanına götürdüğü için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun bir zamanlar oldukça kilolu olduğu ortaya çıktı. Tüp mide ameliyatı ile 72 kilo veren Saltoğlu, Bülent Cihantimur'un hastanesinde gerçidği estetik ameliyatlarla adeta bambaşka birisine dönüştü. Saltoğlu'nu cezaevine götüren bu süreç diyetinin karşılığı mıydı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 12:41 Güncelleme 15 Mart 2024, 13:02
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un firarına yardım etmişti! Ceren Saltoğlu’nun eski hali herkesi şaşırttı! Diyetini böyle mi ödedi yoksa? 1

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, adeta infial yarattı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un firarına yardım etmişti! Ceren Saltoğlu’nun eski hali herkesi şaşırttı! Diyetini böyle mi ödedi yoksa? 2

Ucunun sosyal medya fenomenlerine kadar yayılan olayda Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un firarına yardım etmişti! Ceren Saltoğlu’nun eski hali herkesi şaşırttı! Diyetini böyle mi ödedi yoksa? 3

İkilin firar planına yardım eden ve onları havalimanına götüren alışanları ise tutuklandı. Peki, suça ortak olarak tutuklanmayı göze alan bu çalışan kimdi?

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