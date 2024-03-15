Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un firarına yardım etmişti! Ceren Saltoğlu'nun eski hali herkesi şaşırttı! Diyetini böyle mi ödedi yoksa?

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'u havalimanına götürdüğü için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun bir zamanlar oldukça kilolu olduğu ortaya çıktı. Tüp mide ameliyatı ile 72 kilo veren Saltoğlu, Bülent Cihantimur'un hastanesinde gerçidği estetik ameliyatlarla adeta bambaşka birisine dönüştü. Saltoğlu'nu cezaevine götüren bu süreç diyetinin karşılığı mıydı? İşte detaylar...