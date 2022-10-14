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Görsel hafızan ne kadar kuvvetli hemen öğren.. 6 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret'i bul!

Görsel hafızasına güvenenler buraya! Bakalım fotoğraftaki etçi Nusret'i bulabilecek misiniz. İşte o fotoğraf... Herkesin yakından takip ettiği Etçi Nusret'i çocukların arasında. Bunun için size sadece 6 saniye veriyoruz.

takvim.com.tr
14.10.2022 10:13 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:13
Görsel hafızan ne kadar kuvvetli hemen öğren.. 6 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret’i bul!

Bu görsel zeka testiyle ne kadar dahi olduğunu ortaya koyabilirsin. Bakalım 6 saniye içinde fotoğrafta gizlenmiş Nusret'i bulabilecek misin? İşte o fotoğraf...

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Görsel hafızan ne kadar kuvvetli hemen öğren.. 6 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret’i bul!

RESİMDE ETÇİ NUSRET'İ BUL

Herkesin yakından takip ettiği Etçi Nusret'i çocukların arasında. Bunun için size sadece 6 saniye veriyoruz. Saatinizi hazırladıysanız başlayalım.

Görsel hafızan ne kadar kuvvetli hemen öğren.. 6 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret’i bul!

Bu detayı 200 kişiden sadece 20'si bulabiliyor. Eğer 6 saniye ve daha az sürede bulduysanız siz tam bir görsel zeka küpüsünüz.

Görsel hafızan ne kadar kuvvetli hemen öğren.. 6 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret’i bul!

BEYİN VE GÖZLER ARASINDAKİ İLETİŞİM

Görüntü bir kadının yüzünü gösteriyor. Burada istenen ise resimdeki yüzlerin sayısını bulmak.

FOTOĞRAFTA YÜZ YOK

Doğru cevap yüz sayısının sıfır "0" olduğudur. Buna şaşırabilirsiniz ancak doğru duydunuz. Görüntü optik bir illüzyondur ve kişinin algısına göre farklılık gösterse de ortada sayılabilmesi için yarım değil tam bir yüz olması gereklidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi burada dikkat edilmesi gereken sizden istenilene odaklanmanız ve resmi görselden bağımsız olarak da ele alabilmenizdir.

Görsel hafızan ne kadar kuvvetli hemen öğren.. 6 saniyede bu fotoğraftaki gizlenmiş Nusret’i bul!

Hazırsanız resme dikkatlice bakın ve ilk gördüğünüz nesneye ait yorumla eşleştirerek nasıl bir arkadaş olduğunuzu öğrenin.

İLK GÖRDÜĞÜNÜZ BİR ASKER İSE

İlk gözünüze çarpan yukarı tırmanan asker ise çözüm üreten ve çok iyi sır saklayabilen güven dolu bir arkadaşsınız. Arkadaşlarınız çoğu zaman sizden rahatlatıcı sözler duymak için ararlar. Teselli etme konusunda bir psikologdan farksızsınız. Sakinsiniz ve çoğu zaman mantıklı hareket ediyorsunuz. Herkese ve arkadaşlarınıza hak ettiği kadar değer veriyorsunuz.

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