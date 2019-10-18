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Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'boz camgöz' türüne ait 3 metre uzunluğundaki yarım tonluk köpek balığı karaya vurdu. Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.

18.10.2019 10:32 - Son Güncelleme: 18.10.2019 10:39
Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'boz camgöz' türüne ait 3 metre uzunluğundaki yarım tonluk köpek balığı karaya vurdu. Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.

Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.

Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

"BOZ CAMGÖZ TÜRÜNE AİT KÖPEK BALIĞI"
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araş. Gör. Dr. Sencer Akalın yakalanan köpek balığı hakkında açıklamalarda bulundu. Akalın, "Türün bilimsel ismi Hexanchus griseus, (Boz camgöz) olarak bilinmektedir. Okyanus ve denizlerde kozmopolit olarak dağılım gösteren tür, ülkemiz denizlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz'de dağılım göstermekte olup, Karadeniz'de de nadir olarak rastlanılmaktadır.

Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

Deniz tabanına yakın yaşayan bir köpek balığıdır ve genelde 100 ile 2000 m derinliklerde yaşar. Nadiren deniz yüzeyinde de gözlenmektedir. Bu tür denizlerimizdeki tek 6 solungaç açıklığına sahip köpek balığıdır ve 4 ile 5 metre boya ulaşabilmektedir. Türün besinini kemikli balık türleri, diğer küçük köpek balıkları ve kafadan bacaklılar oluşturmaktadır ve genelde geceleri aktif olarak beslenir.

Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

Bu sebepten, özellikle geceleri küçük pelajik balık sürülerinin avcılığının yapıldığı gırgır avcılığında ağlara takıldığı gözlenmektedir. Rahatsız edilmediği taktirde insanlara bilinçli olarak saldırdığı pek görülmemektedir, ancak özellikle türün herhangi bir şekilde avcılık yoluyla yakalanması durumunda tekneye veya karaya alınırken dişlerinden sakınmak gereklidir, yaralanmalara yol açabilir" dedi.

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