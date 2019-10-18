Görenler şoke oldu! İzmir'de karaya vurdu

Deniz tabanına yakın yaşayan bir köpek balığıdır ve genelde 100 ile 2000 m derinliklerde yaşar. Nadiren deniz yüzeyinde de gözlenmektedir. Bu tür denizlerimizdeki tek 6 solungaç açıklığına sahip köpek balığıdır ve 4 ile 5 metre boya ulaşabilmektedir. Türün besinini kemikli balık türleri, diğer küçük köpek balıkları ve kafadan bacaklılar oluşturmaktadır ve genelde geceleri aktif olarak beslenir.