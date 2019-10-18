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Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?

Umre fiyatları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları açıklandı. 7 günlük, 11 günlük, 14 günlük, 15 günlük, 20 günlük, 25 günlük ve 2. dönem ara tatil döneminde öğretmen, öğrenci ve veliler için hazırlanan 8 günlük, yarıyıl tatili kapsamında hazırlanan 11 günlük umre programı detaylarını sayfamızda derledik. Peki, 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

18.10.2019 11:22 - Son Güncelleme: 18.10.2019 11:22
Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019-2020 yılı 2. dönem umre tur ve fiyatları belli oldu. 2. dönem umre başvuruları başladı. Peki, umre kayıtları nasıl yapılır? 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?

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Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?
Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?
Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?
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