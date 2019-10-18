Diyanet umre kayıtları devam ediyor! 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019-2020 yılı 2. dönem umre tur ve fiyatları belli oldu. 2. dönem umre başvuruları başladı. Peki, umre kayıtları nasıl yapılır? 2019-2020 2. dönem umre tur ve fiyatları ne kadar? İşte detaylar...