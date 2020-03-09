Görenler şaşkına uğradı! 256 yaşında, 23 evlilik, 200'den fazla çocuk... Dünyanın en uzun yaşayan insanı...

Bir insan düşünün, tam 256 yaşına kadar yaşasın. Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Çinli Li Ching Yuen isimli adam 256 yaşında bir efsane olarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen nasıl bu kadar çok yaşadığı merak ediliyor. O ise sırrının 'köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsü olduğunu söylüyor.