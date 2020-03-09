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İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

İstanbul'un en büyük sorunu şüphesiz ki trafik çilesi olarak biliniyor. Çok kısa mesafeler bile bazen saatlerce sürebiliyor. Küçükçekmece tarafında da sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafik kabusu ile güne başlıyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

09.03.2020 16:47 - Son Güncelleme: 09.03.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





