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İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

İstanbul'un en büyük sorunu şüphesiz ki trafik çilesi olarak biliniyor. Çok kısa mesafeler bile bazen saatlerce sürebiliyor. Küçükçekmece tarafında da sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafik kabusu ile güne başlıyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

09.03.2020 16:47 - Son Güncelleme: 09.03.2020 16:49
İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

Küçükcekmece'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kâbusuyla güne başlıyor.
İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.

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İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı, "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var.

İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde" dedi.

İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

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