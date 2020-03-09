İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor! Bu yolu kullanan 3 kilometreyi 1 saatte gidiyor
İstanbul'un en büyük sorunu şüphesiz ki trafik çilesi olarak biliniyor. Çok kısa mesafeler bile bazen saatlerce sürebiliyor. Küçükçekmece tarafında da sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafik kabusu ile güne başlıyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.
09.03.2020 16:47
- Son Güncelleme: 09.03.2020 16:49
Küçükcekmece'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kâbusuyla güne başlıyor.
İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.
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