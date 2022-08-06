Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk
İstanbul Sarıyer'de görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı. Kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan Tunay Çağla isimli şahıs yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.
06.08.2022 16:23 - Son Güncelleme: 06.08.2022 16:37
Tunay Çağla, taksi şoförü Yasin Şat ve yanındaki Soner Şat arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Çağla, polisi arayacağını söyledi.
KAPUTUN ÜZERİNE ÇIKTI
Çağla'nın polisi arayacağını duyan Yasin Şat ve Soner Şat, taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Tunay Çağla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi şoförü Yasin Şat, aracından inmeyince Tunay Çağla taksinin kaputunun üzerine çıktı.
Çağla bu şekilde Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. İkili yeniden kavga etmeye başlayınca yeniden diğer sürücüler araya girdi ve tarafları ayırdı.