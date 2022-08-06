Vav TV İzle
Haberler Yaşam Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

İstanbul Sarıyer'de görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı. Kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan Tunay Çağla isimli şahıs yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

06.08.2022 16:23 - Son Güncelleme: 06.08.2022 16:37
Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

İstanbul Sarıyer'de görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı. Kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan Tunay Çağla isimli şahıs yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

Olay, geçen Salı saat 18.30'da Sarıyer'de meydana geldi. Tunay Çağla kız arkadaşı Hülya Yılkın ile Levent istikametine doğru motosikletiyle ilerlerken önündeki taksinin sürücüsünün kolunu elini camdan çıkararak sigara içtiğini fark etti.

Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

Tunay Çağla, bunun üzerine Şat'a hızlı gelen motosikletlilerin koluna çarpabileceğini söyledi.
Uyarının ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsü Yasin Şat'ın kendisini sıkıştırdığını iddia eden Tunay Çağla motosikletinden inerek taksinin yanına gitti.

Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

Tunay Çağla, taksi şoförü Yasin Şat ve yanındaki Soner Şat arasında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Çağla, polisi arayacağını söyledi.

KAPUTUN ÜZERİNE ÇIKTI

Çağla'nın polisi arayacağını duyan Yasin Şat ve Soner Şat, taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Tunay Çağla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi şoförü Yasin Şat, aracından inmeyince Tunay Çağla taksinin kaputunun üzerine çıktı.

Görenler inanamadı! Tartışma sonrası taksi üstünde yolculuk

Çağla bu şekilde Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. İkili yeniden kavga etmeye başlayınca yeniden diğer sürücüler araya girdi ve tarafları ayırdı.

SON DAKİKA