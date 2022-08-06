Çay bahçesini söküp onu dikti! Yıllık 300 bin TL vuruyor! Karadeniz'de yetişen mucize zengin etti! Kilosunu...
Trabzon'un Of ilçesinde 4 dönümlük arazisine çay bitkisi yerine mavi yemiş diken Fatih Aktaş, mavi yemişten yılda 300 bin TL kazandığını belirtti. Oldukça kar getiren bu işe merak duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. Siz de blueberyy olarak bilinen bu yemişi yetiştirerek kar sağlayabilirsiniz. İşte konu hakkında detaylar...
Rize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), bahçesindeki çayların bir bölümünü söküp, yerine yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini dikti. Yıllık 300 bin TL kar ettiği öğrenilen çiftçinin ardından yaban mersini yetiştiriciliği hakkında araştırmalr hızlandı.
Likapa yetiştiriciliğinin verimli ve karlı olduğunu belirten İhsan Pehlivanlar, "Yıllar önce hayalini kurduğum iş için sabırla bekledim. 2009 yılında emekliliğim gelince de bir gün bile beklemeden hemen emekli oldum. O zamanlarda fidan bulmak hem zordu, hem de çok pahalıydı. Ben de kendi fidanlarımı ürettim. Ürettiğim fidanlardan 650 metrekarelik bu bahçeyi oluşturdum. Yabani likapanın küçük meyvelerini bilenler ve bana karşı çıkanlar, benim bahçemdeki likapanın meyvelerini görünce bana inanmaya başladılar" dedi.
'DÜNYADA BU KADAR GELİR GETİREN BİR ÜRÜN YOK'
Bölgenin temel geçim kaynağı çayın yanında mutlaka farklı tarım ürünlerine yönelmek gerektiğini ifade eden Pehlivanlar, likapanın karlı olduğunu anlattı. Pehlivanlar, "Tüm zamanımı likapa için harcıyorum. Çay bizim olmazsa olmaz ürünümüz, ama muhakkak farklı ürünler de denemeliyiz. Ben yıllardır bunun için uğraşıyorum. Her yıl bahçemde gösterdiğim ilerleme beni çok mutlu ediyor. 650 metrekare bir alanda likapa üretimi yapıyorum. Mevsimsel problemler, böceklenme gibi sorunlarla karşılaşmazsak ortalama 2 ton ürün elde ediyorum. Geçen yıl böceklenmeye bağlı problemler yaşadım 1 ton ürün aldım, kilosunu 22 liradan satarak yine de iyi bir kazanç elde ettim. Bu yılda kilosunu 28 liradan satmaya başladık. Artvin, Rize, Trabzon bazen İstanbul'a kadar ürün yolluyoruz. Dünyada çay dâhil böyle bir gelir getiren başka bir ürün yok. 40 günlük bir hasat süresinde talep edilen miktar kadar, yavaş yavaş yorulmadan topluyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Çok keyif alıyoruz" diye konuştu.