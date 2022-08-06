Çay bahçesini söküp onu dikti! Yıllık 300 bin TL vuruyor! Karadeniz’de yetişen mucize zengin etti! Kilosunu...

'DÜNYADA BU KADAR GELİR GETİREN BİR ÜRÜN YOK'

Bölgenin temel geçim kaynağı çayın yanında mutlaka farklı tarım ürünlerine yönelmek gerektiğini ifade eden Pehlivanlar, likapanın karlı olduğunu anlattı. Pehlivanlar, "Tüm zamanımı likapa için harcıyorum. Çay bizim olmazsa olmaz ürünümüz, ama muhakkak farklı ürünler de denemeliyiz. Ben yıllardır bunun için uğraşıyorum. Her yıl bahçemde gösterdiğim ilerleme beni çok mutlu ediyor. 650 metrekare bir alanda likapa üretimi yapıyorum. Mevsimsel problemler, böceklenme gibi sorunlarla karşılaşmazsak ortalama 2 ton ürün elde ediyorum. Geçen yıl böceklenmeye bağlı problemler yaşadım 1 ton ürün aldım, kilosunu 22 liradan satarak yine de iyi bir kazanç elde ettim. Bu yılda kilosunu 28 liradan satmaya başladık. Artvin, Rize, Trabzon bazen İstanbul'a kadar ürün yolluyoruz. Dünyada çay dâhil böyle bir gelir getiren başka bir ürün yok. 40 günlük bir hasat süresinde talep edilen miktar kadar, yavaş yavaş yorulmadan topluyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Çok keyif alıyoruz" diye konuştu.