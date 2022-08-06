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Lala Hayrettin Camisi yeniden ibadete açıldı

Bir cami daha gerekli restorasyonun ardından ibadete açıldı. Sinagog, kilise ve İstanbul'un fethinden sonra cami olarak hizmet veren ve 1600 yıllık tarihiyle dikkat çeken Lala Hayrettin Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde aslına uygun olarak restore edildi. Cami dün kılınan Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

06.08.2022 13:41 - Son Güncelleme: 06.08.2022 13:41
Lala Hayrettin Camisi yeniden ibadete açıldı

1600 yıllık tarihiyle İstanbul'un en eski ibadethanelerinden bir tanesi olan sinagog, kilise ve İstanbul'un fethinden 30 yıl sonra ise cami olarak hizmet veren Lala Hayrettin Bey Camisi ihya edildi. Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde aslına uygun olarak restore edilirken dün kılınan Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

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Lala Hayrettin Camisi yeniden ibadete açıldı

ZEMİNİNDE PAPAZ MEZARI VAR

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) Başkanı Dr. Erhan Sarışın, "Mabedin tabanına inen bir tünelde dönemin Hristiyan papazlarına ait mezar var. Buraya merdivenlerle iniliyor. Maalesef bu mezarlar da bir dönem define avcıları tarafından kaçak kazı yapılarak tahrip edilmiş." dedi.

Lala Hayrettin Camisi yeniden ibadete açıldı

400' LÜ YILLARDA İNŞA EDİLMİŞ

Sarışın caminin geçmişi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası ilk olarak sinagog olarak Musevilere, sonra Ortodoks ve Katolik Hristiyanlara, 1480'den sonra da Müslümanlara hizmet etmiş bir yapı. Tarihi 1600 senelik. Kilise içinde bulduğumuz kare tuğla taşların üzerinde Latince işaretler var. Onları tercüme ettirdiğimizde 5. yüzyıla ait damgalar olduğunu gördük. Buranın 400'lü yıllarda yapıldığına dair bir delil de bu. Ayrıca Hristiyan kaynaklar, buranın 400'lü yıllarda kilise olarak açıldığını söylüyor."

Lala Hayrettin Camisi yeniden ibadete açıldı

FETİHTEN 30 YIL SONRA CAMİ OLARAK AÇILDI

Harabe halde bulunan kilise yapısının 1480'lerde Lala Hayrettin Paşa tarafından camiye çevrilerek hizmete alındığı bilgisini veren Sarışın, Kur'an-ı Kerim'in en önemli yazma eserlerinin bulunması nedeniyle caminin önemli bir tarihi özelliği olduğunu vurguladı.

Lala Hayrettin Camisi yeniden ibadete açıldı

1935'TEN BERİ BEKLİYOR

1935'te cami ve mescitlerin tasnifi ve ihtiyaç duyulmayanların kapatılmasına dair çıkarılan kanunun ardından Lala Hayrettin Camisi'nin kapatıldığını, 1937'de minare ile çatısındaki ahşap ve kiremitlerin dönemin Vakıflar İdaresince satışa çıkarılarak satıldığını anlatan Sarışın, bu tarihten sonra caminin harabe olarak günümüze kadar beklediğini ifade etti.

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