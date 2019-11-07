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Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha

Son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmeler kimilerine göre kıyamet alameti kimilerine göre üçüncü dünya savaşının işaretleri olarak görülüyor. Ancak dünyada öyle bir yer var ki ne savaşlar, ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemiyor. Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Atlas Okyanusu'nun güneyinde Latin Amerika ve Afrika'nın tam ortasında yer alan Tristan de Cunha paranın kullanılmadığı, insanların hayvancılıkla uğraştığı bir ada. İşte fotoğraflarla Tristan de Cunha...

07.11.2019 10:32 - Son Güncelleme: 07.11.2019 10:37
Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha

Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor.

Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha

Bu adayı farklı yapan başka detaylar da var.

Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.

Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha

Adalara en yakın olan Güney Afrika, tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha

1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.

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