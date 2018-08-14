Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka
25 yaşındaki Tomasz Nadolski, yetişkin yaşına rağmen küçük bir çocuk gibi gözükmesine neden olan "Fabry" adı verilen genetik bir hastalığa sahip.
14 Ağustos 2018 Salı, 17:41:02 Güncelleme: 18:23:11
Polonya'da yaşayan Tomasz Nadolski, hastalığı yüzünden 12 yaşında küçük bir çocuk gibi görünüyor ama aslında şu an 25 yaşında.
Genç Tomasz "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkeğe benzemek istiyorum. Her gün aynada gördüğüm çocuktan nefret ediyorum, çünkü ben değilim." diyor.
Nadolski'nin sorunları yedi yaşındayken başladı ve her öğünden sonra kusmaya başladı. Ardından karnında, ellerinde ve ayaklarında ağrılar olmaya başladı.
Okuldaki arkadaşlarının görünüşü dolayısıyla onunla dalga geçtiğini söyleyen Tomasz, doktorların uzun süre neyin yanlış olduğunu anlayamadıklarını, sorunlarının fiziksel değil de zihinsel olduğunu düşündüklerini anlattı.
Deforme olan ayakları için özel ayakkabılara ihtiyaç duyan Tomasz, durumundan dolayı her gün saatlerce serum almak zorunda.