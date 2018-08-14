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Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

25 yaşındaki Tomasz Nadolski, yetişkin yaşına rağmen küçük bir çocuk gibi gözükmesine neden olan "Fabry" adı verilen genetik bir hastalığa sahip.

14 Ağustos 2018 Salı, 17:41:02 Güncelleme: 18:23:11
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Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

Polonya'da yaşayan Tomasz Nadolski, hastalığı yüzünden 12 yaşında küçük bir çocuk gibi görünüyor ama aslında şu an 25 yaşında.

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Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

Genç Tomasz "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkeğe benzemek istiyorum. Her gün aynada gördüğüm çocuktan nefret ediyorum, çünkü ben değilim." diyor.

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Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

Nadolski'nin sorunları yedi yaşındayken başladı ve her öğünden sonra kusmaya başladı. Ardından karnında, ellerinde ve ayaklarında ağrılar olmaya başladı.

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Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

Okuldaki arkadaşlarının görünüşü dolayısıyla onunla dalga geçtiğini söyleyen Tomasz, doktorların uzun süre neyin yanlış olduğunu anlayamadıklarını, sorunlarının fiziksel değil de zihinsel olduğunu düşündüklerini anlattı.

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Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

Deforme olan ayakları için özel ayakkabılara ihtiyaç duyan Tomasz, durumundan dolayı her gün saatlerce serum almak zorunda.

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