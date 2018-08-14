Görenler 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka

25 yaşındaki Tomasz Nadolski, yetişkin yaşına rağmen küçük bir çocuk gibi gözükmesine neden olan "Fabry" adı verilen genetik bir hastalığa sahip.

14 Ağustos 2018 Salı, 17:41:02 Güncelleme: 18:23:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





