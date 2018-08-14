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Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

Başkan Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama üzerine vatandaşlar iphone yerine hangi telefon modellerini tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Erdoğan'ın boykot kararı üzerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz...

14 Ağustos 2018 Salı, 17:21:44
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Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı iş dünyasına seslendi. ABD'nin eloktronik ürünlerine uygulanacak olan boykottan bahseden Erdoğan "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Vestel Venüs var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

ABD'nin en büyük şirketlerinden biri olan Apple, doların TL karşısında yükselmesinin sonucu olarak ürünlerine yüzde 25'lik bir fiyat arttırımı yapmıştı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların artık doğrudan yapıldığını söyleyen Erdoğan, iPhone yerine alternatif ürünlere yönelinmesi gerektiğini belirtiyor.

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Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

İşte en iyi ve en uygun yerli akıllı telefonlar ve fiyatları...

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Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

Vestel Venüs V4

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Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

Fiyatı: 999 TL

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