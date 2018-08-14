Iphone yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri ve fiyatları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı iş dünyasına seslendi. ABD'nin eloktronik ürünlerine uygulanacak olan boykottan bahseden Erdoğan "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Vestel Venüs var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz." ifadelerini kullandı.