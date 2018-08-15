1975’den beri kendilerini fotoğrafladılar!

O sıralar 15-25 yaş aralığında olan Heather, Mimi, Bebe ve Laurie adındaki 4 kız kardeş, 1975 yılından itibaren 36 yıl boyunca her yıl siyah beyaz fotoğraflar çekiliyorlar. Olay, Massachusetts Sanat Üniversitesi fotoğrafçılık profesörü Nicolas Nixon'ın karısı ve 3 kardeşini fotoğraflamasıyla başlıyor ve birbirlerine bunu her sene tekrarlama sözü veriyorlar.

4 kız kardeşin bu değişimini siz de hayatınızda görmek istemez misiniz? İşte yıllar içindeki o değişim...

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:04:23 Güncelleme: 09:10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





