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Gören 'yok artık' diyor! | Ünlü rekortmenden Antalya'da yepyeni rekor: 1300 tonluk gemiyi böyle çekti

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen rekortmen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekerek yeni bir rekora daha imza attı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:53 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 18:28
Gören ’yok artık’ diyor! | Ünlü rekortmenden Antalya’da yepyeni rekor: 1300 tonluk gemiyi böyle çekti 1

1300 TONLUK GEMİYİ YERİNDEN OYNATTI

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Gören ’yok artık’ diyor! | Ünlü rekortmenden Antalya’da yepyeni rekor: 1300 tonluk gemiyi böyle çekti 2
Ünlü rekortmen 1300 tonluk gemiyi böyle çekti! O anlar kamerada!

50'DEN FAZLA REKORU VAR

2023 yılında 81 tonluk treni 11 metre çeken ve spor hayatında 50'den fazla dünya rekoru olan Avusturyalı sporcu Franz Müllner, tatil için geldiği Alanya'da Record Institute Deutschland (RID) Enstitüsü için rekor denemesi yaptı.

Gören ’yok artık’ diyor! | Ünlü rekortmenden Antalya’da yepyeni rekor: 1300 tonluk gemiyi böyle çekti 3

Müllner, ilçede faaliyetini sürdüren ve Türkler Mahallesi'nde bulunan iskeleye bağlı 5 katlı, 80 metre uzunluğunda ve 1300 ton ağırlığındaki "Legend Big Kral" isimli tekneyi, vücuduna bağlanan halat sistemiyle hareket ettirmeyi denedi.

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