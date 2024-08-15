Gören 'yok artık' diyor! | Ünlü rekortmenden Antalya'da yepyeni rekor: 1300 tonluk gemiyi böyle çekti

Antalya 'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner , 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

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50'DEN FAZLA REKORU VAR

2023 yılında 81 tonluk treni 11 metre çeken ve spor hayatında 50'den fazla dünya rekoru olan Avusturyalı sporcu Franz Müllner, tatil için geldiği Alanya'da Record Institute Deutschland (RID) Enstitüsü için rekor denemesi yaptı.