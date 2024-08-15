Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?

Dünya günlerdir maymun çiçeği virüsü nedeniyle diken üstünde. Dünyayı 2019'da saran ve uzun süre devam edip yüzbinlerce insanın ölmesine neden olan koronavirüsün ardından yeni bir virüs tehlikesi tedirgin etti.

Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" dedi.

Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'da da virüsün yayılması sonucu DSÖ , maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

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PEKİ MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, daha çok orta ve batı Afrika'da rastlanılan, insanlara genellikle enfekte bir kişi veya hayvandan ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan bir hastalıktır.

"Maymun çiçeği hastalığı" olarak adlandırılsa da hastalığın kaynağı bilinmemektedir ancak daha çok görüldüğü bölge olan Afrika kemirgenleri ve insan olmayan primatların (maymunlar gibi) virüsü barındırdığı ve insanlara bulaştırabildiği bilinmektedir.