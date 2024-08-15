SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?

Dünya yeni bir salgının eşiğinde. Koronavirüsten sonra milyonlarca insanın diken üstünde olmasına neden olan maymun çiçeği vakaları hakkında DSÖ'den acil durum alarmı verildi. Peki maymun çiçeği nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 09:45 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 09:45
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü? 1

Dünya günlerdir maymun çiçeği virüsü nedeniyle diken üstünde. Dünyayı 2019'da saran ve uzun süre devam edip yüzbinlerce insanın ölmesine neden olan koronavirüsün ardından yeni bir virüs tehlikesi tedirgin etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), harekete geçti.

Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü? 2

Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'da da virüsün yayılması sonucu DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" dedi.

Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü? 3

PEKİ MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?
Maymun çiçeği virüsü, daha çok orta ve batı Afrika'da rastlanılan, insanlara genellikle enfekte bir kişi veya hayvandan ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan bir hastalıktır.

"Maymun çiçeği hastalığı" olarak adlandırılsa da hastalığın kaynağı bilinmemektedir ancak daha çok görüldüğü bölge olan Afrika kemirgenleri ve insan olmayan primatların (maymunlar gibi) virüsü barındırdığı ve insanlara bulaştırabildiği bilinmektedir.

SON DAKİKA