Gören şoke oldu! Korku filmi değil gerçek! Dev kertenkele markette böyle görüntülendi!

Tayland'da günün her saati açık bir markete giren dev bir kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü. İşte korku filmini andıran o görüntüler…

08.04.2021 10:47 - Son Güncelleme: 08.04.2021 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





