Dünya bu kopmuş ayakların gizemini çözemedi! Akıbeti merak ediliyor
Bilim insanlarının çözemediği gizem ilk olarak 1887 yılında Vancouver plajında başladı. Salihe vuran bir ayakkabının içinde bulunan kopmuş ayağın sahibi yıllarca bulunamadı. Arada geçen bir asrın ardından gizemli olay yeniden başladı. Bilim insanları Salish Denizi'nden sahile vuran çok sayıdaki ayakkabıların içindeki kopmuş ayakların akıbetini araştırıyor.
Bilim insanları '21. yüzyılın gizemi' olarak araştırmalarına başlasa da ilk vaka 1887 yılında ortaya çıktı. Kanada'nın Britanya eyaletinden ABD'nin Washington eyaletine kadar uzanan Salish Denizi sahillerinde bulunan ayakkabılar bilim insanlarını harekete geçirdi. Aradan geçen 120 yılın ardından 2007'de aynı sahilde bir ayakkabı daha bulundu durum yine aynıydı. Ayakkabının içinde kopmuş ayak bulundu.