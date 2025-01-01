Yeliz Yeşilmen’den boşandığı eşiyle yılbaşında sarmaş dolaş poz! 11 yıl evli kalmışlardı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu.

Ancak çift 11 yıllık evliliklerini 2021 senesinde sonlandırdı. Yeşilmen, o dönem şu açıklamayı yaptı: "Evlilikle ilgili kendimize konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşmalı olarak boşandık. O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz. Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var.

Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim. Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım"

Eşiyle büyük bir sorun yaşayan Yeliz Yeşilmen, daha sonra Instagram hesabından ağlayarak bir video yayınladı ve sonunun yüzüne kezzap atılan şarkıcı Bergen'e benzemesinden korktuğunu söyledi.