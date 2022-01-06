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Haberler Yaşam Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Geçtiğimiz günlerde Adana'da meydana gelen bir olay yürekleri ağza getirmiş ve herkesi adeta şoke etmişti. 'Öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde devam ediyor.

06.01.2022 19:52 - Son Güncelleme: 06.01.2022 19:54
Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Baba Hasan Sert (34), bugün hastanenin kendilerinden anne sütü istediğini belirterek, "Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık" dedi.

Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'nin Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı.

Gömüleceği esnada ağlamaya başladı görenler gözlerine inanamadı! Mucize bebekten yeni haber var

Düşük yaptığı söylenen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ile Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı.

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