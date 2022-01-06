Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum'da soğuktan bir kurt dondu
Türkiye'nin özellikle doğusunda kara kış etkisini sert bir şekilde göstermeye devam ediyor. Soğukların gece yarısı eksilere indiği illerimizde hayat da zorlaşmakta. Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. O anları görenler gözlerine inanamadı...
06.01.2022 22:51
- Son Güncelleme: 06.01.2022 23:39
Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.
Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.