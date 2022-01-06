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Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum'da soğuktan bir kurt dondu

Türkiye'nin özellikle doğusunda kara kış etkisini sert bir şekilde göstermeye devam ediyor. Soğukların gece yarısı eksilere indiği illerimizde hayat da zorlaşmakta. Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. O anları görenler gözlerine inanamadı...

06.01.2022 22:51 - Son Güncelleme: 06.01.2022 23:39
Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum’da soğuktan bir kurt dondu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.

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Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum’da soğuktan bir kurt dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum’da soğuktan bir kurt dondu

Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.

Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum’da soğuktan bir kurt dondu

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.

Görenler küçük dilini yuttu! Soğuğun en net fotoğrafı oldu: Erzurum’da soğuktan bir kurt dondu

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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