Gökyüzünde görsel şölen! Kapadokya'da balonlar havalandı
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da gün doğumuyla beraber havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
20.06.2021 08:18
- Son Güncelleme: 20.06.2021 08:18
Türkiye'nin dünyaca ünlü en gözde turizm merkezi Kapadokya'da gün doğumuyla birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen sundu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.
Kapadokya'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Göreme'den havalanan sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görürken balonların gökyüzündeki görsel şöleni kendisine hayran bıraktı.