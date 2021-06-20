Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Herkes bir gün bir hazine bularak birden bire zengin olmanın hayaliyle yaşar. Arka bahçesindeki deliği kazarak 'sonuca ulaşmaya' çalışan adamın yaptıkları ise oldukça ilginç...

20.06.2021 06:31 - Son Güncelleme: 20.06.2021 06:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





