Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...
Herkes bir gün bir hazine bularak birden bire zengin olmanın hayaliyle yaşar. Arka bahçesindeki deliği kazarak 'sonuca ulaşmaya' çalışan adamın yaptıkları ise oldukça ilginç...
20.06.2021 06:31
- Son Güncelleme: 20.06.2021 06:32
Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.
Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı.
Deliğin içi oldukça derindi ve etrafı tuğlalarla çevrelenmişti.
Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.
Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.