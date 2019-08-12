Göktaşı yağmuru ne zaman? 2019 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos'ta Ay'ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2019 - TIKLA