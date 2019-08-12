Göktaşı yağmuru ne zaman? 2019 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?
Perseid meteor yağmuru için heyecan dorukta! Tüm dünyanın merakla beklediği göktaşı yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek merak ediliyor. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Peki, Perseid meteor yağmuru nedir? İşte, astronomi ile ilgilenen kişilerin merakla beklediği göktaşı yağmuru hakkında detaylı bilgiler...
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
2019'un önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 60 göktaşı görülebilir. Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yeri, kuzeydoğu ufkunun üzerinde Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nda bulabilirsiniz. Ancak bu tarihte Ay dolunay evresine yaklaştığından göktaşlarının fark edilmesini zorlaştırabilir. Perseid göktaşı yağmuru, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortası arasında etkinliğini devam ettirdiği için bu aralıkta Ay'ın yeniay evresine yakın olduğu zamanlarda göktaşlarını görmeyi deneyebilirsiniz.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN VE NEREDEN GÖRÜLECEK?
Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir.
Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.
Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos'ta Ay'ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.