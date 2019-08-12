Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile geride bıraktı

Baba Vanga ve Nostradamus'u daha önce duydunuz. Ancak onlar gibi biri daha var ki, ne şöhret sahibi oldu ne de kehanetleri dikkate alındı. Sizi daha önce adını pek duymadığınız ama dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olan Shipton Ana ile tanıştıralım. Shipton Ana tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü olmayan bir kahin. Ve kehanetleri tüyler ürperten cinsten. Hayatı ile oldukça dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri...

12.08.2019 12:41 - Son Güncelleme: 12.08.2019 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





