Günlük burç yorumları – 12 Ağustos 2019 Pazartesi

BOĞA:

Özellikle mesleki bağlamda stresli bir süreçten geçebilirsiniz ancak yine de bilmelisiniz ki sabrettiğiniz konular ilerde sizlere büyük başarı getirecektir. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Yardımsever yapınıza diyecek yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyor ve maddesel kaygılarınızı dile getirmeyi yeğliyorsunuz. Arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir.