Günlük burç yorumları – 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Ağustos Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kurduğunuz uzun vadeli planlara yavaş yavaş fakat emin adımlarla ilerleyebilmeniz mümkün. Kendinizi aşk hayatınıza dair daha az istekli hissedebilir. Bugün, egolarınız çok yüksek ve duygusal ilişkilerinizde bencilce davranabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili sorunların gündem kazanması sonucunda, onlara destek vereceksiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor ve radikal kararlar almak istiyorsunuz.
BOĞA:
Özellikle mesleki bağlamda stresli bir süreçten geçebilirsiniz ancak yine de bilmelisiniz ki sabrettiğiniz konular ilerde sizlere büyük başarı getirecektir. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Yardımsever yapınıza diyecek yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyor ve maddesel kaygılarınızı dile getirmeyi yeğliyorsunuz. Arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
İKİZLER:
Şeffaf halleriniz karşı cinsin sizden etkilenmesine sebep olabilir. Duygusal konularda kendinizi henüz hazır hissetmediğiniz ilişkiye adım atmayın. Hareketli yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekmekte oldukça ustasınız. Bugün, katılacağınız ortamlarda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşundan dolayı, sorumluluk altına giriyor ama daha sonra bıkabiliyorsunuz.
YENGEÇ:
Duygusal konularda bereketli ve kararsız bir gün geçirebilirsiniz. İsteklerinizden tam olarak emin olamayabilirsiniz. Kendinize zaman ayarlamak elinizde. Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir neden yok. Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm altyapıya sahipsiniz. Geleneksel olmanızdan dolayı, yenilikler konusunda tereddüt ediyorsunuz.
ASLAN:
Kariyer ve iş ilişkilerinde oldukça mutlu olacağınız bir gündesiniz. Kendi kararlarınızın sonuçlarını yaşadığınız için oldukça keyifleneceksiniz. İddiacı tavırlarınızla düşüncelerinizden taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız. Temkinli davranarak, olaylara hemen teslim olmayacaksınız.