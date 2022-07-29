Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi
Sivas'ta izleyenleri deheşete düşüren bir olay yaşandı. Bir baba, boşandığı eşinin çocuklarına uyguladığı şiddeti gizli kamera ile görüntüledi, çocuklara şiddet uygulayan anne gözaltına alındı. Ortaya çıkan kayıtlarda annenin çocukları öldüresiye dövdüğü görüldü.
29.07.2022 15:55 - Son Güncelleme: 29.07.2022 15:58
Sivas'ta izleyenleri deheşete düşüren bir olay yaşandı. Bir baba, boşandığı eşinin çocuklarına uyguladığı şiddeti gizli kamera ile görüntüledi,
Anne Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Çocukların ise koruma altına alındığı öğrenildi.