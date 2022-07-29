Vav TV İzle
Haberler Yaşam Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

Sivas'ta izleyenleri deheşete düşüren bir olay yaşandı. Bir baba, boşandığı eşinin çocuklarına uyguladığı şiddeti gizli kamera ile görüntüledi, çocuklara şiddet uygulayan anne gözaltına alındı. Ortaya çıkan kayıtlarda annenin çocukları öldüresiye dövdüğü görüldü.

29.07.2022 15:55 - Son Güncelleme: 29.07.2022 15:58
Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

Sivas'ta izleyenleri deheşete düşüren bir olay yaşandı. Bir baba, boşandığı eşinin çocuklarına uyguladığı şiddeti gizli kamera ile görüntüledi,

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

Edinilen bilgilere göre, olay, kent merkezinde meydana geldi. Baba Furkan Yıldız yaklaşık 10 ay önce boşandığı çocuklarının annesi E.Y. tarafından darp edildiğini düşünerek eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

GİZLİ KAMERA DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Anne 2 yaşındaki çocuğu Ö.E.Y'nin gözleri önünde 7 yaşındaki çocuğu A.A.Y'yi acımazsızca dövdü. Annenin çocuğunu dövdüğü anlar eve yerleştirilen kameraya yansıdı.

Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

Görüntülerde annenin çocuğuna bağırıp tokat attığı, saçından çektiği, tekmelediği ve sırtını yumrukladığı görüldü. Çocuklarının dövüldüğünü kamera kaydıyla ispatlayan baba savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gizli kamerayla ortaya çıktı! Bir kadının çocuklarına uyguladığı şiddet saniye saniye kaydedildi

Anne Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Çocukların ise koruma altına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA