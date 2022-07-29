Günün en ilginç haberi: Japon turist Merzifon’dan aldığı eşekle Türkiye’yi gezdi

"EŞEKLER DE İNSANLAR GİBİ ÇOK DUYGUSAL"

Kotaro Takada, AA muhabirine, 5 yıl önce gittiği Fas'ta eşekle seyahat etme fikrinin oluştuğunu, Türkiye'nin böyle bir seyahat için güvenli ülke olduğunu düşündüğünü söyledi.