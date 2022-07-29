Günün en ilginç haberi: Japon turist Merzifon'dan aldığı eşekle Türkiye'yi gezdi
Okuyacağınız satırlar günün en ilginç haberine ait. Japon turist Kotaro Takada, Amasya'nın Merzifon ilçesinden aldığı eşekle çıktığı Türkiye turunu, İzmir'in Torbalı ilçesinde tamamladı.
29.07.2022 14:07 - Son Güncelleme: 29.07.2022 14:07
Daha önce de çeşitli ülkeleri gezen 30 yaşındaki Kotaro, Türkiye seyahati için eşekle yolculuğu tercih etti.
Mayıs ayında Merzifon'dan bir eşek satın alan Kotaro Takada, "Sorotsube" ismini verdiği eşeğiyle her gün sabahın ilk ışıklarıyla başladığı yolculuğunda köy yollarından geçerek Kapadokya'nın da aralarında olduğu turistik yerleri ve yaylaları adım adım dolaştı.
"EŞEKLER DE İNSANLAR GİBİ ÇOK DUYGUSAL"
Kotaro Takada, AA muhabirine, 5 yıl önce gittiği Fas'ta eşekle seyahat etme fikrinin oluştuğunu, Türkiye'nin böyle bir seyahat için güvenli ülke olduğunu düşündüğünü söyledi.