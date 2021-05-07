Gizemli kapının ardında ne var? Bu kapının sırrını bilim dünyası bile çözemedi

Bu ayrılma o kadar yavaş gerçekleşiyor ki her şey durağanmış gibi görünüyor. Dünyanın bazı yerlerinde bu ayrılmanın izlerine rastlamak mümkün. Bu konuda dünyanın en ilgi çekici bölgelerinden biri ise Silfra, Avrupa Kıtası ile Kuzey Amerika Kıtası'nın birbirine en yakın olduğu nokta olma özelliğini taşıyor. Burası mutlaka ölmeden önce görülmesi gereken yerler listenizde olmalı… Dalgıç olmanız da gerekmiyor, tabakalar karada da yollarına devam ediyor. Ama oraya kadar gitmişken esas deneyimin su altında olduğunu bilmelisiniz. Mid-Atlantic Ridge (MAR) adı verilen tektonik tabaka dünyamızın ikinci en büyük su kütlesi olan Atlas Okyanusu'nun altından geçiyor ve İzlanda'da su yüzüne çıkıyor. İki kıtayı birbirinden ayıran bu olağanüstü yer İzlanda'nın en büyük doğal gölü olan Thingvallavatn Gölü'nde yer alan Silfra Yarığı her yıl milyonlarca turiste iki kıtanın arasında dalış yapma keyfini yaşatıyor.