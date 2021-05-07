ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğundaki yeni indirimli ürün listesi sabah saatleriyle sık sık araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta Çok Amaçlı Masa Örtüsü, Büyük Izgara Teli, Alpina Inox Aspiratör, Termos Piknik Çantası, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi dikkat çekmeyi başardı. Kataloğda bu hafta 25 TL ve üzeri indirimleri de ön planda yer alıyor. Bu kategorideki ürünler arasında Duru Kolonya Çeşitleri ve Oral-B Diş Eti, Oral-B Diş Eti Ve Minesi Pro Onarım Orijinal Diş Macunu ve Elidor Şampuan ve Saç Kremi var. İşte ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri...