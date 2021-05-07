RAMAZAN İMSAKİYE
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ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu ve fiyat listesi merak ediliyor. Contigo Termal Mug, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı, Kamp Sandalyesi, Termos Piknik Çantası, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi, Bio Mangal Kömürü, Büyük Izgara Teli, Alpina Inox Aspiratör, Sinbo Elektrikli Izgara, Silvercrast Şarjlı Su Pompası, 3 Kişilik Salıncak, Çok Amaçlı Masa Örtüsü dikkat çekti. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde Elidor Şampuan ve Saç Kremi, Duru Kolonya Çeşitleri ve Oral-B Diş Eti Ve Minesi Pro Onarım Orijinal Diş Macunu ürünlerinde indirim var.

07.05.2021 09:53 - Son Güncelleme: 07.05.2021 09:53
ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğundaki yeni indirimli ürün listesi sabah saatleriyle sık sık araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta Çok Amaçlı Masa Örtüsü, Büyük Izgara Teli, Alpina Inox Aspiratör, Termos Piknik Çantası, Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi dikkat çekmeyi başardı. Kataloğda bu hafta 25 TL ve üzeri indirimleri de ön planda yer alıyor. Bu kategorideki ürünler arasında Duru Kolonya Çeşitleri ve Oral-B Diş Eti, Oral-B Diş Eti Ve Minesi Pro Onarım Orijinal Diş Macunu ve Elidor Şampuan ve Saç Kremi var. İşte ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri...

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ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

Termal Mug 740 ml
• Pantentli 360° dönebilir THERMALOCK kapak
• İçeceği kapağı tam açmadan ve ısı kaybı olmadan doldurma ve kilitleme özelliği
• Termal Yalıtım - Çift katmanlı çelik yapısı

ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı
• Gürgen ağacı kullanılmıştır
• Sandalye ölçüleri; 50,53,82cm
• Masa ölçüsü; 52,52,x53cm

ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

Termos Tekerlikli
• 38 LT
• 12-36 saat saklama kapasitesi
• Tekerlekli ve çekçekli
• Dayanıklı malzeme
• Üstün Muhafaza

ŞOK'ta 25 lira üzeri farklı indirim imkanları! ŞOK 7 Mayıs aktüel kataloğuyla kamp ürünleri fırsatı şaşırtacak!

Piknik Termos
• 5 lt • 8-24 saat saklama kapasitesi
• Dayanıklı malzeme
• Üstün