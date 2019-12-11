GaleriYaşam

Gittiği hastanede hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

Her geçen gün et yiyen bakteri vakalarına bir yenisi ekleniyor. Kimi köpek salyasından kimi sudan kapıyor... 22 yaşındaki Asleigh Cope'un hayatı gittiği hastanede adeta kabusa döndü. ABD'li güzellik uzmanı Ashleigh Cope geçtiğimiz aylarda Nevada eyaletinde bir hastaneye gitti ve burada ufak bir operasyon geçirdi. Ancak bir süre sonra Ashleigh kötüleşti, yemek bile yiyememeye başladı. Büyük panik yaşayan ailesi genç kadını tekrar hastaneye götürdü. Yapılan testler sonucunda doktorlar büyük şok yaşadı! ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de her yıl 700 ila bin 200 kişiye et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi konuluyor. Bu hastaların yüzde 25 ile 30 ise hayatını kaybediyor. İşte et yiyen bakteri vakalarının hayat hikayeleri ve et yiyen bakteri belirtileri...

11.12.2019 14:43 - Son Güncelleme: 11.12.2019 14:43
Gittiği hastanede hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

22 yaşındaki ABD'li güzellik uzmanı Ashleigh Cope geçtiğimiz aylarda Nevada eyaletinde bir hastaneye gitti ve burada hayatının şokunu yaşadı! Ashleigh Cope ufak bir operasyon geçirdi, ardından yaşananlar ise genç kadını şoke etti!

Gittiği hastanede hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

Ancak bir süre sonra Ashleigh kötüleşti, yemek bile yiyememeye başladı.

Gittiği hastanede hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

Büyük panik yaşayan ailesi genç kadını tekrar hastaneye götürdü.

Gittiği hastanede hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

Yapılan testler sonucunda doktorlar büyük şok yaşadı: Ashleigh, ameliyat sırasında et yiyen bakteri kapmış ve necrotizing fasciitis'e yakalanmıştı.

Gittiği hastanede hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

Daily Mail'in haberine göre durumu daha da kötüleşen genç kadın yaşam destek ünitesine bağlandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101 aktüel 12 Aralık 2019! Bu hafta A101 sürprizler ürünler var! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel 12 Aralık 2019! Bu hafta A101 sürprizler ürünler var! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu