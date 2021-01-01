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Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor

Giresun Abacıbükü ekmeği el yordamıyla 4 saatte yapılıyor, geleneksel Abacıbükü ekmeğinin pişmesi ise 2 saat sürüyor. Günde sadece 40 adet üretilen Abacıbükü ekmeği piştikten sonra yarım saat içinde tükeniyor.

01.01.2021 12:05 - Son Güncelleme: 01.01.2021 12:05
Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor

Giresun'da geleneksel yöntemlerle üretilen asırlık Abacıbükü ekmeği, kendine has özellikleri dolayısıyla rağbet görüyor.

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Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor

Abacıbükü ekmeği merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde yer alan 46 yıllık taş fırında Orhan, Burhan ve İrfan Paylan kardeşler tarafından sadece un, su, tuz ve ekşi maya kullanılarak yapılıyor. Üretim safhasında fırında hamur makinesi, fırın ısı ölçeri, terazi gibi hiçbir alet kullanılmıyor.

Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor

Hamur elle yoğruluyor, fırının ısısı kol ile ölçülüyor ve yine yarım asırlık pişirme tavalarına hamurlar göz kararıyla konuluyor. Yapımı bir hayli yorucu olan Abacıbükü ekmeği, 4 saat yapım, 2 saat pişirme aşamasının ardından fırından çıkıyor.

Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor

Üst kabuğundaki kalınlık ve lezzetiyle ön plana çıkan ekmek, eski tip ağırlıklı teraziyle tartılarak satılıyor. Günde 40 adet üretilen ekmeğin çoğunluğu sipariş üzerine satılıyor. Fırından çıkan ekmekler yaklaşık yarım saatte tükeniyor.

Orhan Paylan, AA muhabirine, 1940 yılında babaları Hüsamettin Paylan'ın ilk üretime başladığı fırını 34 yıl sonra kapatarak şu anki mevcut fırını imece usulüyle inşa ettiklerini söyledi.

Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor

Fırının boyutunun, Abacıbükü ekmeğinin iyi pişebilmesi için özel olarak ayarlandığını anlatan Paylan, "Bu ekmek bu fırına ayarlı olduğu için başka fırında pişmez. Ayrıca tamamı taş ve içten yanmalı." dedi.

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