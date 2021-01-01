Giresun'a has ekmeğin yapımı 6 saat sürüyor yarım saatte tükeniyor
Giresun Abacıbükü ekmeği el yordamıyla 4 saatte yapılıyor, geleneksel Abacıbükü ekmeğinin pişmesi ise 2 saat sürüyor. Günde sadece 40 adet üretilen Abacıbükü ekmeği piştikten sonra yarım saat içinde tükeniyor.
01.01.2021 12:05
- Son Güncelleme: 01.01.2021 12:05
Üst kabuğundaki kalınlık ve lezzetiyle ön plana çıkan ekmek, eski tip ağırlıklı teraziyle tartılarak satılıyor. Günde 40 adet üretilen ekmeğin çoğunluğu sipariş üzerine satılıyor. Fırından çıkan ekmekler yaklaşık yarım saatte tükeniyor.
Orhan Paylan, AA muhabirine, 1940 yılında babaları Hüsamettin Paylan'ın ilk üretime başladığı fırını 34 yıl sonra kapatarak şu anki mevcut fırını imece usulüyle inşa ettiklerini söyledi.
DİĞER GALERİLER