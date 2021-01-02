Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Yaşam Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Sosyal medya dikkat çeken birçok zeka testi bulunuyor. Pek çoğu basit gibi görülse de herkes çözemiyor. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...

02.01.2021 06:44 - Son Güncelleme: 02.01.2021 06:44
Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığımız, karmaşıklığı karşısında beynimizin takla attığı görsellerin son dönemde beyin sağlığına faydaları da konuşulur oldu. Az sonra karşılaşacağınız resim de onlardan biri. Resimde bir kelebek, bir yarasa, bir ördek var, bulabilir misiniz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor


Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hicbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.

Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor

GELİN CEVAPLARA BİRLİKTE BAKALIM!
Minik ördek köpeğin ayaklarının orada.

Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Yarasa iki çocuğun arasında gizli.



Dahiler 30 saniyede çözüyor! Bu zeka testinde gizlenen yarasa, kelebek ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Kelebek ise ağaç yapraklarının arasında.

DİĞER GALERİLER