Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden Diyetisyen Cansu Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" dedi.

2 Aralık 2018 Pazar, 19:17:28 Güncelleme: 19:27:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





