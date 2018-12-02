Gilaburu meyvesi kanserden koruyor
Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden Diyetisyen Cansu Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" dedi.
2 Aralık 2018 Pazar, 19:17:28
Güncelleme: 19:27:23
Diyetisyen Cansu Arslan, gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti.
Kuzey ve Orta Anadolu'da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen gilaburu, yüksek C vitamini içeriğiyle birçok hastalıktan koruma özelliği taşıyor.
Bariatrik Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, kış aylarının yüzünü göstermesiyle birlikte vücudumuz için farklı alternatifler aramak zorunda kalındığını bu noktada gilaburu meyvesinin dikkat çektiğini dile getirdi.
Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor.