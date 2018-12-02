Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden Diyetisyen Cansu Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" dedi.

2 Aralık 2018 Pazar, 19:17:28 Güncelleme: 19:27:23
Gilaburu meyvesi kanserden koruyor
Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

Diyetisyen Cansu Arslan, gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti.

Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

Kuzey ve Orta Anadolu'da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen gilaburu, yüksek C vitamini içeriğiyle birçok hastalıktan koruma özelliği taşıyor.

Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

Bariatrik Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, kış aylarının yüzünü göstermesiyle birlikte vücudumuz için farklı alternatifler aramak zorunda kalındığını bu noktada gilaburu meyvesinin dikkat çektiğini dile getirdi.

Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor.

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