Dubaide çekilen birbirinden komik ve ilginç fotoğraflar

Daha önce defalarca Rusya'dan birbirinden garip fotoğraflara tanık olduk. Fakat bu kez rotamızı Dubai'ye çeviriyoruz. Zenginlik içindeki acayiplikleri dünyaya dalga dalga yayılan Dubaililerin birbirinden ilginç fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak. İşte sadece Dubai'de görebileceğiniz birbirinden garip fotoğraflar.