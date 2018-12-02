Dubaide çekilen birbirinden komik ve ilginç fotoğraflar

Dubai'de çekilen birbirinden komik ve ilginç fotoğraflar
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Dubai'de çekilen ve sosyal medya aracılığıyla yayılan bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Zenginliğin garip bir yorumu olan Dubaililerin ilginç zevkleri, parayı nereye harcayacaklarını bilemeyişleri bu anlara sahne oluyor. İşte Dubai'de çekilen birbirinden garip fotoğraflar.
2 Aralık 2018 Pazar, 16:50:07 Güncelleme: 17:10:41
Daha önce defalarca Rusya'dan birbirinden garip fotoğraflara tanık olduk. Fakat bu kez rotamızı Dubai'ye çeviriyoruz. Zenginlik içindeki acayiplikleri dünyaya dalga dalga yayılan Dubaililerin birbirinden ilginç fotoğrafları sizleri çok şaşırtacak. İşte sadece Dubai'de görebileceğiniz birbirinden garip fotoğraflar.
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