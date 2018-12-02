48 liraya masalsı yolculuk
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor. Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor.
2 Aralık 2018 Pazar, 20:22:05
Güncelleme: 20:40:32
48 liraya masalsı yolculuk
48 liraya masalsı yolculuk
Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor.
48 liraya masalsı yolculuk
Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor.
48 liraya masalsı yolculuk
Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.
48 liraya masalsı yolculuk
Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor.