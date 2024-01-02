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Geriye kara duvarlar kaldı | Elektrikli soba faciasında bir aile yok olmuştu! Cenaze töreninde yürekleri yakan feryat: Uyan yavrum beni öksüz koyma!

Adana'da gece açık unutulan elektrikli soba yangın çıkardı. Yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Bugün anne, baba ve ikizleri için yapılan cenaze töreninde ise gözyaşları sel olup aktı. Hem evlat hem damat hem de torun acısını yaşayan anneanne Selma Lamba cenazeleri "Yeni evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı ve ağıtları yürekleri yaktı: Uyan yavrum beni öksüz koyma!

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:14 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:19
Geriye kara duvarlar kaldı | Elektrikli soba faciasında bir aile yok olmuştu! Cenaze töreninde yürekleri yakan feryat: Uyan yavrum beni öksüz koyma! 1

Adana'da dün elektrikli soba faciası yaşandı.

Geriye kara duvarlar kaldı | Elektrikli soba faciasında bir aile yok olmuştu! Cenaze töreninde yürekleri yakan feryat: Uyan yavrum beni öksüz koyma! 2

Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde elektrikli sobanın derilmesi sonucu Nazan-Demir Lamba çiftinin evinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geriye kara duvarlar kaldı | Elektrikli soba faciasında bir aile yok olmuştu! Cenaze töreninde yürekleri yakan feryat: Uyan yavrum beni öksüz koyma! 3

Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkardı.

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