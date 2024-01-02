Geriye kara duvarlar kaldı | Elektrikli soba faciasında bir aile yok olmuştu! Cenaze töreninde yürekleri yakan feryat: Uyan yavrum beni öksüz koyma!

Adana'da gece açık unutulan elektrikli soba yangın çıkardı. Yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Bugün anne, baba ve ikizleri için yapılan cenaze töreninde ise gözyaşları sel olup aktı. Hem evlat hem damat hem de torun acısını yaşayan anneanne Selma Lamba cenazeleri "Yeni evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı ve ağıtları yürekleri yaktı: Uyan yavrum beni öksüz koyma!