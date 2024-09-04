Sibel Can’ın 7 banyolu süper lüks villası dudak uçuklatan cinsten! Kuaför salonundan müzik kayıt stüdyosuna bu evde yok yok!

14 yaşındayken oryantal olarak çıktığı sahnelerin assolisti olmayı başaran Sibel Can, kıvrak dansları, güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve dikkat çeken özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Hakan Ural ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve 2000 senesinde nikah masasına oturduğu Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanan üç çocuk annesi Sibel Can, bu kez Beykoz'daki ultra lüks villasıyla gündeme geldi. Şarkıcının 9 odalı, 7 banyolu lüks evi hayran bıraktı. İşte Sibel Can'ın kuaför salonundan müzik kayıt stüdyosuna her detayı düşünülmüş lüks evi...
Sibel Can, henüz 14 yaşındayken gelen teklifler üzerine oryantal olarak sahneyle çıkmaya başladı ve babasıyla hem yurt içinde hem yurtdışında turneler gerçekleştirdi.
Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Ancak yaşının küçüklüğü ünlü şarkıcının bela olunca Can soluğu mahkemede aldı.
Mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirilen Can, Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı.