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İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangının raporu ortaya çıktı! 3 dakika detayı! Önce halı yanmış sonra...

İzmir'deki 5 kardeşin ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kahreden olayla ilgili rapor ortaya çıktı. Yangının başlama noktasının halı olduğunun belirtildiği raporda 3 dakika detayı da var.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:09 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:09
İzmir’de 5 kardeşin öldüğü yangının raporu ortaya çıktı! 3 dakika detayı! Önce halı yanmış sonra...

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti.

İzmir’de 5 kardeşin öldüğü yangının raporu ortaya çıktı! 3 dakika detayı! Önce halı yanmış sonra...

Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı.

İzmir’de 5 kardeşin öldüğü yangının raporu ortaya çıktı! 3 dakika detayı! Önce halı yanmış sonra...

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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