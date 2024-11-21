İzmir’de 5 kardeşin öldüğü yangının raporu ortaya çıktı! 3 dakika detayı! Önce halı yanmış sonra...

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti.