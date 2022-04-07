Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.