RAMAZAN İMSAKİYE
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Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı girdiği miyom ameliyatında, beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gülşah Gizem Angı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

07.04.2022 16:05 - Son Güncelleme: 07.04.2022 16:25
Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı.

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Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi.

Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

Genç turizmcinin beyninde pıhtı attı! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

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