Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 632. Sokakta yer alan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre eşi bir araba tamir servisinde çalışan Yasmin El Casim'e (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı.