RAMAZAN İMSAKİYE
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Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 18 yaşındaki Yasmin El Casim evinde elleri arkadan bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi. İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.

07.04.2022 19:28 - Son Güncelleme: 07.04.2022 19:29
Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 632. Sokakta yer alan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre eşi bir araba tamir servisinde çalışan Yasmin El Casim'e (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı.

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Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi.

Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.

Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Kadını gören yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evin girişine şerit çekti.

Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Yapılan ilk incelemede elleri arkadan bağlı olan kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

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