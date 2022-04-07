Elleri bağlı boğazı kesilmiş halde bulundu! 18 yaşındaki genç kız katledildi! Şanlıurfa’da korkunç cinayet
Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 18 yaşındaki Yasmin El Casim evinde elleri arkadan bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi. İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.
07.04.2022 19:28 - Son Güncelleme: 07.04.2022 19:29
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 632. Sokakta yer alan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre eşi bir araba tamir servisinde çalışan Yasmin El Casim'e (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı.