RAMAZAN İMSAKİYE
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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesi hakkında her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. Pendik'te 3 aylık bebeğini boş bir sokağa bırakıp daha sonra fuhuş yaptığı ortaya çıkan Ebru S.'nin ailesinin yaşadığı eve ulaşıldı. Kocaeli'ndeki evde yaşayanlar adeta sırra kadem bastı.

07.04.2022 15:19 - Son Güncelleme: 07.04.2022 15:19
Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Nisa bebeği boş araziye terk eden anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Biyolojik anne Ebru S.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, evde kalanlar adeta sırra kadem bastı. Öte yandan mahalle sakinleri, aile hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını ancak Adanalı olduklarını söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...

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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Olay, 29 Mart tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı.

Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi.

Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, süt anneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koydu.

Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

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