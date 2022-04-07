Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı
Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesi hakkında her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. Pendik'te 3 aylık bebeğini boş bir sokağa bırakıp daha sonra fuhuş yaptığı ortaya çıkan Ebru S.'nin ailesinin yaşadığı eve ulaşıldı. Kocaeli'ndeki evde yaşayanlar adeta sırra kadem bastı.
Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Nisa bebeği boş araziye terk eden anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Biyolojik anne Ebru S.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, evde kalanlar adeta sırra kadem bastı. Öte yandan mahalle sakinleri, aile hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını ancak Adanalı olduklarını söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...
Olay, 29 Mart tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı.
Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi.
Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, süt anneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koydu.