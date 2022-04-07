Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay! Ailesi olaydan hemen sonra sırra kadem bastı

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Nisa bebeği boş araziye terk eden anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Biyolojik anne Ebru S.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, evde kalanlar adeta sırra kadem bastı. Öte yandan mahalle sakinleri, aile hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını ancak Adanalı olduklarını söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...