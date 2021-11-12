Genç öğretmenin talihsiz ölümü! İrem Nur Ayhan menfeze düşen otomobilde can verdi
Giresun Tirebolu'da menfeze düşen otomobildeki 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayhan, hayatını kaybetti. Ayhan'ın hayatını kaybettiği kazada otomobildeki 3 kişide yaralandı.
12.11.2021 10:25
- Son Güncelleme: 12.11.2021 10:25
Giresun'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.