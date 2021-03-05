Genç öğretmenin sır ölümü! Sokakta cesedi bulundu

"PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUKTU"

Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." diye konuştu.