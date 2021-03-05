Genç öğretmenin sır ölümü! Sokakta cesedi bulundu
Üsküdar'da otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk inceleme sonucu, genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi.
05.03.2021 11:23
- Son Güncelleme: 05.03.2021 12:03
Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara, sabah saatlerinde yaşadığı, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın önünde kanlar içinde bulundu. Kara'nın buradaki binanın dördüncü katında kız arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
"PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUKTU"
Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." diye konuştu.