GaleriDünya

Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...

Avustralya'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve başrolünde dünyaca ünlü Instagram modeli Monique Marina Agostino'nun bulunduğu skandal olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki dünyaca ünlü isim, Instagram modelliğiyle birlikte oyunculuk da yapıyordu. Kariyer basamaklarında hızla yükselen Agostino'nun adının karıştığı skandallar kariyerini mahvetti. Liseli genç çocukları arabasına almasıyla patlak veren skandal olaylar zinciri nedeniyle mahkeme Agostino'ya 2 yıl hapis cezası verdi. İşte skandal olaylar zinciriyle ilgili detaylar...

10.12.2019 13:23 - Son Güncelleme: 10.12.2019 13:25
Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...

Monique Marina Agostino, Instagram'da şöhrete bulduktan sonra kariyerinde hızla yükselen bir modeldi. Ancak 24 yaşındaki kadın bir dizi suça karışınca, hem kariyerini hem de hayatını mahvetti.

Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Monique, hem çeşitli gazete ve dergilere verdiği pozlarla ünleniyor hem de Instagram'da yaptığı iş birlikleriyle hayatını kazanıyordu.

Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...

Ancak oyunculuk alanında da kariyer yapmaya başlayan Monique'in adı, hem 2018'in kadım ayında hem de geçtiğimiz mayıs ayında bazı suçlara karıştı.

Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...

Killarney Heights Lisesi mezunu kadın, 10 farklı suçtan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...

Bir çocuk annesi model, Blacktown Westfield adlı bir alışveriş merkezine girerek burada bir dizi hırsızlık yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...
NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...