Instagram fenomeni mankenden büyük skandal: Liseli erkekleri arabasına alıp...
Avustralya'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve başrolünde dünyaca ünlü Instagram modeli Monique Marina Agostino'nun bulunduğu skandal olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki dünyaca ünlü isim, Instagram modelliğiyle birlikte oyunculuk da yapıyordu. Kariyer basamaklarında hızla yükselen Agostino'nun adının karıştığı skandallar kariyerini mahvetti. Liseli genç çocukları arabasına almasıyla patlak veren skandal olaylar zinciri nedeniyle mahkeme Agostino'ya 2 yıl hapis cezası verdi. İşte skandal olaylar zinciriyle ilgili detaylar...
10.12.2019 13:23
- Son Güncelleme: 10.12.2019 13:25
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