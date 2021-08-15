Düzensiz göçe karşı kararlı mücadele! İşte sınırlarımız böyle korunuyor...

3 YILDA YAKLAŞIK 1 MİLYON 215 BİN 813 YABANCININ GİRİŞİ ENGELLENDİ

Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, 2021'de ise yılın yarısı geçmesine rağmen 267 bin 638. Üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.

Türkiye'de 2018 yılında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen 122 bin, 2021'de ise şimdiye kadar 77 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında 50 bin 161 ve bu yıl 32 bin 727 oldu.

