Düzensiz göçe karşı kararlı mücadele! İşte sınırlarımız böyle korunuyor...
Türkiye, düzensiz göçe karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor bu kapsamda sınır hatları da güçlendirildi. Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında son üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi. İşte sınır hattında alınan o önlemler ve Türkiye'nin düzensiz göçe karşı verdiği mücadelenin detaylar...
Türkiye, düzensiz göçe karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor bu kapsamda sınır hatları da güçlendirildi.
2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'nda, Beşşar Esed'in kendi halkına karşı gerçekleştirdiği yoğun saldırılar ve terör örgütü DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki ilerleyişi, Türkiye'nin Suriye ile olan 911 kilometrelik uzun sınırı ve Irak ile olan 378 kilometrelik sınırı nedeniyle göç dalgalarından çok yoğun şekilde etkilenmesine neden oldu.
Öte yandan ABD'nin askeri unsurlarını Afganistan'dan çekmeye başlaması ve Taliban'ın ülkede birçok bölgeyi ele geçirmeye başlaması, göç akışını hızlandırmaya başladı. İran'a kadar göç eden Afgan mülteciler, Türkiye'nin 534 kilometrelik İran sınırından ülkeye giriş yapmaya ve buradan da Batı'ya göç etmeye çalışıyorlar.
3 YILDA YAKLAŞIK 1 MİLYON 215 BİN 813 YABANCININ GİRİŞİ ENGELLENDİ
Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, 2021'de ise yılın yarısı geçmesine rağmen 267 bin 638. Üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.
Türkiye'de 2018 yılında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen 122 bin, 2021'de ise şimdiye kadar 77 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında 50 bin 161 ve bu yıl 32 bin 727 oldu.
MÜLTECİ KARŞITLIĞI KÖRÜKLENİYOR
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin 2017 verilerine göre, Türkiye'deki suçların içerisinde Suriyelilerin karıştığı suçların oranı yüzde 1,98 olarak belirlendi.
2018'de açıklanan istatistikte ise bu oran yüzde 1,46'ya kadar düştü. İlgili suçların ise büyük bir kısmının Suriyeli sığınmacıların kendi aralarında gerçekleştiği ortaya çıktı.
Girişi engellenen ve yakalanan yüz binlerce göçmene rağmen bazı Afgan uyruklu göçmenlere ait görüntüler medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulduğu ve bu yolla Türkiye'ye çok yüksek sayıda Afgan uyruklu kişinin iltica ettiği algısı oluşturulmaya çalışılıyor.
Özellikle sosyal medya üzerinden servis edilen bazı görüntüler ile oluşturulan algı neticesinde mülteci karşıtlığı körüklenmeye çalışılmakta, sadece Afgan değil Suriyeli mülteciler üzerinden de ırkçılığa varan kampanyalar oluşturuluyor.