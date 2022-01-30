Antalya'da mide bulandıran olay! 3'lü ilişkide cinsel organını kesip vahşice öldürmüştü! Sebebi kan dondurdu!
Antalya Manavgat'ta Cuma gecesi yaşanan kan donduran olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. 48 yaşındaki Elvan Küçükaltun, evine çağırdığı arkadaşı Kadir Demir'i bıçaklayıp cinsel organını kesmişti. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) ifadesinde, "Hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Elvan Küçükaltun (48), evine çağırdığı arkadaşı Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdü. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) ifadesinde, "Hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi.
Olay, cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığ Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti.
Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. Elvan Küçükaltun, bir sürie sonra Kadir Demir'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.
'ET DOĞRADIM, İÇİM DARALDI'
Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma ekipleri, Side sahilinde Elvan Küçükaltun'u yürürken yakaladı.
Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi. Elvan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı.