Antalya’da mide bulandıran olay! 3’lü ilişkide cinsel organını kesip vahşice öldürmüştü! Sebebi kan dondurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Elvan Küçükaltun (48), evine çağırdığı arkadaşı Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdü. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) ifadesinde, "Hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi.

