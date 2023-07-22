Gece uyurken, gündüz otururken vantilatör açanlar sakın bunu yapmayın! Gizli tehlike: Vantilatörler! Astım, alerji, nezle, mukus...

Sıcak havalarda birçok kişi vantilatörle yatar vantilatörle kalkar. Gün boyu vantilatörün önünde durmanın zararları açıklandı. Gece vantilatörü açık bırakıp uyayanlar dikkat! Vantilatör serin bir ortam yaratması ve çıkardığı beyaz sesle uykuya dalmanızı kolaylaştırsa da tehlikesi çok büyük! Vantilatör ile uyumanın sağlık problemlerine yol açabileceği belirtildi. Serinlerken hasta olabilirsiniz! İşte sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar...