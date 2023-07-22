Gece uyurken, gündüz otururken vantilatör açanlar sakın bunu yapmayın! Gizli tehlike: Vantilatörler! Astım, alerji, nezle, mukus...
Yaz aylarında sıcak havalarda uyumak, özellikle uykuyu seven ve derin uyuyan insanlar için işkenceye dönüşebilir. Bu durumda önümüzde iki seçenek bulunur: Yorganı bir kenara atarak camı açarak uyumaya çalışmak veya odada sürekli çalışan bir vantilatör bulundurmak. Ancak, uzmanlara göre ikinci seçeneğin sağlığımız için pek de iyi bir tercih olmadığı belirtiliyor. Astım, alerji, nezle, mukus...
Sıcak havalarda birçok kişi vantilatörle yatar vantilatörle kalkar. Gün boyu vantilatörün önünde durmanın zararları açıklandı. Gece vantilatörü açık bırakıp uyayanlar dikkat! Vantilatör serin bir ortam yaratması ve çıkardığı beyaz sesle uykuya dalmanızı kolaylaştırsa da tehlikesi çok büyük! Vantilatör ile uyumanın sağlık problemlerine yol açabileceği belirtildi. Serinlerken hasta olabilirsiniz! İşte sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar...
Vantilatörler, aşırı sıcaklarda uygun fiyatlı bir serinleme yöntemi olarak sıkça tercih edilmektedir. Oda sıcaklığını düzenlemesi ve sabit hava dolaşımı sağlaması gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak, uzmanlar vantilatörlerin beraberinde getirebileceği riskler konusunda uyarıyor.
Vantilatörlerin faydalarının yanı sıra zararları da var. Özellikle uzun süre vantilatör karşısında bulunmanın bazı hastalıklara yol açabilir.
ASTIM VE ALERJİYE DAVETİYE
Vantilatörleri vatandaşlar sıcaklara karşı çare olarak düşünürken uzun süre çalışması da büyük zararları meydana getiriyor. Uzmanların konuyla ilgili görüşleri tekrar gündeme geldi.
Vantilatörün en büyük dezavantajı, havada uçuşan tozların sinüslerinize ulaşıp alerjinizi azdıracak olmasıdır.