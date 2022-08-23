Giresun Dereli 2 sene önce sel felaketi yaşamıştı! Devlet yaraları böyle sardı! Resmen yeni bir şehir inşa edildi
Giresun Dereli'de 2 sene önce yaşanan sel felaketinde evler kullanılamaz hale gelmişti. Felaketten büyük zarar gören Dereli'ye devlet yardım eli uzattı. 1 yıl içinde 213 konut, 82 iş yeri teslim edildi.
Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen şiddetli yağmurda, özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü. Felaketin ardından devlet tarafından selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı. Afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından yapımına başlanan 213 konut ve 82 iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
MODERN İŞ YERLERİ İNŞA EDİLDİ
Yaşanan sel afetinin ardından yeni işyerine taşınan esnaflardan Necati Şirin (66-esnaf) ,ilçemizde yaşadığımız felaketi Allah bir kez daha yaşatmasın. Sabah'ta yer alan habere göre, Felaketin ardından devletimizin tüm birimleri buraya gelerek yaraları sarmak için adeta seferber oldu. Kısa sürede ilçemiz çamurdan, rusübatlardan temizlenerek felaketin izleri silinmeye başlandı. Ardından yapılan konutlar Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine teslim edildi.
Ergün Bayburt (48- esnaf)n ise felaketin ardından kısa sürede ilçemiz yeniden yapıldı. Eksiklerimiz giderildi, yeni iş yerlerimiz tamamlanıp bizlere teslim edildi. Dereli'de güzel ilçemizde felaketin izlerinden eser kalmadı. Bazı eksikliklerimi var onlarda kısa zaman da tamamlanmasını bekliyoruz. Devletimize minetterız", dedi.
Yusuf Er (52- esnaf) ise, o dehşet gecenin sabahında gördüğümüz ilçeden eser kalmadı. Burası çok zor düzelir demiştik ama kısa sürede devletimiz ilçemizi yeni Dereli ilçesi yaptı. Bir süre getirilen konteynerleri iş yeri olarak kullandık. Yeni iş yerlerimizin inşaatı bitti ve teslim alarak modern inşa edilen iş yerimizde hizmete başladık. Allah devletimizden razı olsun," dedi.