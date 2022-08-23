Giresun Dereli 2 sene önce sel felaketi yaşamıştı! Devlet yaraları böyle sardı! Resmen yeni bir şehir inşa edildi

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen şiddetli yağmurda, özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü. Felaketin ardından devlet tarafından selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı. Afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından yapımına başlanan 213 konut ve 82 iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.